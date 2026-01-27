Размер шрифта
Россиянам рассказали, как действовать при задержке рейса

Юрист Костин: при задержке рейса можно подготовить досудебную претензию
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

При задержке рейса пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, но только в том случае, если вина перевозчика будет доказана. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Авиаперевозчик не несет ответственность в случае задержки рейса при форс-мажорных обстоятельствах или для обеспечения безопасности пассажиров. По общему правилу, в случае задержки пассажир имеет право на горячее питание, размещение в гостинице и право на возврат билета, в зависимости от длительности задержки», — отметил эксперт.

В случае нарушения данных прав, Костин посоветовал подготовить досудебную претензию. Если же в ее удовлетворении будет отказано, можно обратиться в суд, чтобы взыскать неустойку.

Московский аэропорт Шереметьево сегодня утром временно закрывали для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действовало с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

В ночь на 27 ноября в столице, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.

Ранее в Домодедово рассказали о задержке рейсов из-за сбоя системы Leonardo.
 
