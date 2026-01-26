Прокуратура утвердила обвинение журналистке Лученко по делу о фейках

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение журналистке Ксении Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Ксении Лученко», — сказано в сообщении.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ.

17 октября 2025 года Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. В реестре иностранных агентов она числится с 16 мая того же года после публикации материалов, дискредитирующих ВС РФ, в интервью на платформах иностранных агентов.

С апреля 2022 года Лученко проживает за пределами России.

В нулевые Ксения Лученко входила в редакторскую группу нескольких интернет-проектов, писавших о православии и Русской православной церкви (РПЦ). Среди них — «Соборность», «Орто-медиа.ру», «Церковный вестник» и «Пасха.ру». В 2012–2013 годы была консультантом портала «Православие и мир». Является автором статей о деятельности РПЦ в постсоветский период.

Ранее суд отказался исключить Лученко из реестра иноагентов.