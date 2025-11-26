Арбитраж подтвердил решение по вопросу собственности аэропорта «Домодедово»

Суд оставил в силе решение передать «Домодедово» в собственность Росимущества

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение передать аэропорт »Домодедово» в собственность Росимущества. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

По данным «Интерфакс», заседание проходило в среду в закрытом режиме.

До этого суд арестовал счета и имущество бывших владельцев Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана по иску структур аэропорта на 6,5 млрд рублей.

В середине июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

28 октября сообщалось, что Каменщик обжаловал в кассации решение о передаче аэропорта в собственность государства.

Ранее стало известно, что Минфин России планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года.