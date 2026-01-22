Размер шрифта
Общество

Уиткоффу приготовили корзину выпечки из прославившейся подмосковной пекарни

Пекарня «Машенька» передаст Стиву Уиткоффу корзину с выпечкой
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Пекарня «Машенька», ставшая известной после обращения ее владельца к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, собрала подарок для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Как уточнила корреспондент 360.ru, посетившая заведение, вкусный подарок включает в себя традиционные американские десерты.

В корзину для политика положили маффины, шоколадные брауни, яблочный пирог и печенье «Красный бархат». В ближайшее время корзину планируется упаковать, украсить бантом и передать гостям из США.

Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Максимов также рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

Сегодня Владимир Путин собирается провести переговоры с Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Встреча состоится в Кремле. По словам президента РФ, представители Вашингтона приедут в Москву для продолжения диалога по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Ушаков примет участие в переговорах Путина со спецпосланником Трампа.

