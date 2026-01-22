Размер шрифта
Армия

В США заявили, что Россия применила новые ракеты против Украины

TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины в ночь на 20 января
Stringer/dpa/Global Look Press

Россия применила новые ракеты во время ударов по Украине в ночь на 20 января. Об этом сообщает американское издание The War Zone.

Отмечается, что по территории республики было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань».

В Киеве заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 дронов.

В районе Винницкой области Россия применила модернизированную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», говорится в статье.

До этого украинские СМИ информировали, что российские войска впервые с начала спецоперации ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И».

20 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Ранее в Кривом Роге произошли взрывы.

