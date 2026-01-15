Размер шрифта
В России назвалаи реальную цель возможной атаки США на Иран

Журналист Латышев: США намерены добить оставшиеся объекты в Иране
Alex Brandon/AP

США «подогревают» публику ожиданиями ударов по Ирану, поводом для которых они называют разгон протестов. Однако реальной причиной может быть желание Вашингтона «добомбить» то, что уцелело после предыдущих атак со стороны американцев и Израиля. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Закон джунглей, увы, восторжествовал. И на этот раз Израиль будет действовать вместе с американцами», — отметил эксперт.

При этом он не ожидает масштабных атак, поскольку у США нет в регионе ни одного авианосца.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сообщили о движении авианосцев США в сторону Ближнего Востока.

