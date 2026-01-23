СМИ выяснили подробности о девушке, сопровождавшей подростка, пропавшего в Красноярске

Считавшийся похищенным в Красноярске 14-летний подросток и сопровождавшая его девушка были под влиянием мошенников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников», — сказали агентству.

Об исчезновении мальчика стало известно 22 января. На записи с камеры наблюдения видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Отмечается, что отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой, сына уже не было, а из сейфа пропали 3 млн рублей.

Кроме того, журналисты сообщали, что родителям поступили требования о выкупе в размере $350 тысяч (более 26 млн рублей). Однако позже отец ребенка опроверг информацию, что ему поступали какие-либо угрозы.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.