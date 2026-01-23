Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

СМИ выяснили подробности о девушке, сопровождавшей подростка, пропавшего в Красноярске

ТАСС: сопровождавшая пропавшего подростка была под влиянием аферистов
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Считавшийся похищенным в Красноярске 14-летний подросток и сопровождавшая его девушка были под влиянием мошенников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«С мальчиком была девушка, ей 18 лет. Она приехала из Сургута. Они оба находились под влиянием мошенников», — сказали агентству.

Об исчезновении мальчика стало известно 22 января. На записи с камеры наблюдения видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Отмечается, что отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой, сына уже не было, а из сейфа пропали 3 млн рублей.

Кроме того, журналисты сообщали, что родителям поступили требования о выкупе в размере $350 тысяч (более 26 млн рублей). Однако позже отец ребенка опроверг информацию, что ему поступали какие-либо угрозы.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693283_rnd_3",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+