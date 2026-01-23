Стали известны подробности похищения подростка в Красноярске

Подросток, пропавший в Красноярске, мог быть похищен украинскими мошенниками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой накануне, сын уже пропал. Также кто-то раскрыл сейф, где находилось три миллиона рублей.

В переписке с похитителями бизнесмен потребовал поговорить с сыном, но сделать этого ему, судя по тексту, не дали.

Предполагается, что молодого человека могли завербовать украинские аферисты.

Похищение произошло накануне. Юноша ушел из дома и пропал, после чего были организованы поиски. Благодаря видео с камер наблюдения в городе удалось выяснить, что молодого человека увел незнакомец в темной одежде.

Отцу несовершеннолетнего стали поступать угрозы с требованием передать $350 тысяч. Неизвестные также прислали мужчине видео с сыном, где тот просил выполнить требования.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Ранее московский школьник отправил мошенникам 200 млн рублей.