Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Красноярске подросток ушел с незнакомцем и пропал

112: в Красноярске пропал 14-летний школьник
МВД Красноярского края

В Красноярске ищут молодого человека, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, после исчезновения с помощью видео с камер наблюдения выяснилось, что 14-летний юноша куда-то направлялся вместе с незнакомцем. Мужчина был одет в темную одежду и надел капюшон.

Спустя некоторое время родителям пропавшего стали поступать требования о выкупе. При этом на отправленном ролике был сам подросток. Он говорил отцу, что очень хочет вернуться домой и просил его выполнить все требования. По данным ТАСС, неизвестные просили $350 тысяч (более 26 миллионов рублей).

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. На данный момент специалисты продолжают поиски.

До этого в Коми пропавшую 14-летнюю девушку обнаружили в нежилой квартире подъезда, где она жила вместе с семьей. Подозреваемым стал сосед, который, по версии следствия, расправился с ней из-за конфликта, который у него возник с ее родителями.

Ранее в Краснодаре пациентка в критическом состоянии пропала из больницы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688993_rnd_6",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+