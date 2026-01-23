В Красноярске подросток ушел с незнакомцем и пропал

В Красноярске ищут молодого человека, который ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, после исчезновения с помощью видео с камер наблюдения выяснилось, что 14-летний юноша куда-то направлялся вместе с незнакомцем. Мужчина был одет в темную одежду и надел капюшон.

Спустя некоторое время родителям пропавшего стали поступать требования о выкупе. При этом на отправленном ролике был сам подросток. Он говорил отцу, что очень хочет вернуться домой и просил его выполнить все требования. По данным ТАСС, неизвестные просили $350 тысяч (более 26 миллионов рублей).

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. На данный момент специалисты продолжают поиски.

