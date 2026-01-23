На видео попали полыхающие трансформаторы в Киеве

В Киеве загорелись несколько трансформаторных будок. По словам местных жителей, подобные пожары уже случались, сообщает украинский Telegram-канал «Киев INFO», публикуя соответствующие кадры.

«Так выглядит свет, который покидает дом», — говорится в публикации под кадрами с полыхающим трансформатором.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения.

Накануне украинское издание «Страна.ua» написало, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов. Как отметил заявил директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко, Киев выйдет на графики веерных отключений в ближайшие 5–7 дней.

Ранее эксперт заявил о проблемах восстановления энергетики Украины без помощи Запада.