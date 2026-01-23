Размер шрифта
Эксперт заявил о проблемах восстановления энергетики Украины без помощи Запада

Военэксперт Леонков: Киев лишился возможности чинить свои электороподстанции
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина раньше восстанавливала свой энергетический сектор за счет западных кредитов и поставок устаревшего оборудования. Теперь Киев больше не получает такую поддержку, заявилРИА Новости РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.

«Если раньше на Украину отправлялись трансформаторы и другие станции советского производства из стран Восточной Европы, а в этих странах оно заменялось уже на европейское оборудование, то в этом году таких возможностей уже практически нет», — подчеркнул эксперт.

По словам Леонкова, когда начнут разрушаться мощные подстанции и ТЭЦ, то ремонтный фонд, «даже если бы он существовал», с такими последствиями не справится.

«Точнее, уже сейчас видно, что он не справляется», — уточнил собеседник агентства.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине спрогнозировали отключение света даже после прекращения обстрелов.

