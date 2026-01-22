Размер шрифта
Эксперт допустил, что крушения поездов в Европе произошли в результате терактов

Военэксперт Попов: аварии с поездами в Европе могли произойти из-за терактов
Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал произошедшие катастрофы с поездами в Испании и Польше. По его словам, они могли произойти в результате терактов.

Он напомнил, что в странах Европы проживает большое количество украинских беженцев, среди которых есть и сотрудники спецслужб, которые могут устроить подобные происшествия, чтобы дискредитировать Россию.

«Местные власти не будут среди украинцев искать след диверсии и терактов, по крайней мере, в настоящее время. <...> То есть сделать очень все это легко. Мне видится, что как раз этой ситуацией пользуются и украинские спецслужбы для того, чтобы разыграть следующую ситуацию. Что якобы Россия имеет террористические намерения, страна-агрессор», — сказал Попов.

18 января в испанской провинции Кордова сошли с рельсов скоростные поезда Iryo и Alvia. Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке железной дороги. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. В стране объявили трехдневный траур.

21 января стало известно, что вблизи Барселоны произошло крушение пригородного поезда. В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек. Машинист состава не выжил.

В тот же день сошел с рельсов поезд на железнодорожной линии Варшава — Краков.

Ранее сообщалось, что в Испании введут проездной на общественный транспорт стоимостью €60 в месяц.

