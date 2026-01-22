В Нижнекамске возбудили дело после нападения школьника с ножом в лицее

СК возбудил дело после нападения ученика на вахтершу в лицее Нижнекамска

В Нижнекамске возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на сотрудницу школы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статьям о покушении на жизнь и халатности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 22 января 2026 года. У 13-летнего школьника возник конфликт с технической работницей учебного заведения, после чего он нанес женщине ножевые ранения. Кроме того, подросток выстрелил из сигнального устройства, однако сам пострадал.

На кадрах с места инцидента, появившихся в сети, заметна дорожка из капель крови, а также машина пожарных, полиция и, предположительно, силовики. Пострадавшей работнице лицея оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Пострадавшей вахтерше оказали необходимую медицинскую помощь. Подростка задержали, но пока доставили в больницу.

Ранее в Петербурге школьник напал с ножом на учительницу.