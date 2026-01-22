Размер шрифта
Семиклассник, напавший на нижнекамскую школу, рассказывал о плане в тематических чатах

Baza: напавший на школу в Татарстане мальчик обсуждал план инцидента в чатах
Telegram-канал «Осторожно, новости»

13-летний семиклассник, которого задержали после нападения на школу в Нижнекамске, делился своими планами за некоторое время до произошедшего. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, молодой человек состоял в тематических чатах. Там он рассказывал о том, что планирует сделать в учебном учреждении. Он якобы утверждал, что может совершить нападение с молотком и ножом «хоть 1 сентября».

Помимо этого, одноклассникам он отправлял ролики с подобными инцидентами.

«Судя по его перепискам, он готовился заранее, доставал необходимую атрибутику и фотографировался в ней», – сообщается в публикации.

По данным Mash, он фотографировал себя в маске с ножом. Соответствующие кадры он отправил в чат с одноклассниками.

22 января семиклассник пронес в школу нож и петарды. Последние он взорвал, а оружием нанес травмы одной из работниц учреждения. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбудили дело.

Ранее россиянка дважды ударила ножом возлюбленного из-за отказа погладить рубашку.

