Семиклассник, напавший на нижнекамскую школу, рассказывал о плане в тематических чатах

13-летний семиклассник, которого задержали после нападения на школу в Нижнекамске, делился своими планами за некоторое время до произошедшего. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, молодой человек состоял в тематических чатах. Там он рассказывал о том, что планирует сделать в учебном учреждении. Он якобы утверждал, что может совершить нападение с молотком и ножом «хоть 1 сентября».
Помимо этого, одноклассникам он отправлял ролики с подобными инцидентами.
«Судя по его перепискам, он готовился заранее, доставал необходимую атрибутику и фотографировался в ней», – сообщается в публикации.
По данным Mash, он фотографировал себя в маске с ножом. Соответствующие кадры он отправил в чат с одноклассниками.
22 января семиклассник пронес в школу нож и петарды. Последние он взорвал, а оружием нанес травмы одной из работниц учреждения. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбудили дело.
Ранее россиянка дважды ударила ножом возлюбленного из-за отказа погладить рубашку.