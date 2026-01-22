Размер шрифта
Ушаков примет участие в переговорах Путина со спецпосланником Трампа

Песков: Ушаков проведет брифинг после переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков примет участие в предстоящих переговорах главы государства Владимира Путина со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что после разговора, но нужно отдавать себе отчет, что это будет достаточно поздно, мы организуем конференц-колл, телефонный брифинг моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече», — рассказал представитель Кремля.

22 января Путин заявил, что собирается провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Встреча состоится в Кремле. По словам президента РФ, представители Вашингтона приедут в Москву для продолжения диалога по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта.

За два дня до этого в швейцарском Давосе состоялись переговоры Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и специального представителя российского лидера Кирилла Дмитриева. Специальный посланник хозяина Белого дома назвал встречу позитивной. По его словам, урегулирование конфликта на Украине свелось к одному вопросу. О чем именно идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.

