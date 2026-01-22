Размер шрифта
В частном доме в Ингушетии из-за включенного фена произошел взрыв

Mash Gor: двух человек госпитализировали после взрыва в частном доме в Ингушетии
Взрыв произошел в частном доме в городе Малгобек, расположенном в Республике Ингушетия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Из публикации следует, что жительница населенного пункта включила дома фен.

«Возникла искра, из-за нее в доме рванул газ», — отметили журналисты.

По их информации, в результате взрыва пострадали два человека. Их доставили в больницу с ожогами.

21 января Главное управление МЧС России по Рязанской области заявило, что в районе поселка Борки обрушился частный жилой дом. Предварительно, причиной послужил взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал хозяин дома. Как написал портал YA62.RU, мужчину госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии.

На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекли 45 специалистов, которые задействовали 15 единиц техники.

15 января в частном доме на улице Воровского в Уссурийске в Приморском крае произошел взрыв газа. Сотрудники экстренных служб извлекли из-под завалов трех человек. Одну из пострадавших спасти не удалось.

Ранее в Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадали семь человек.

