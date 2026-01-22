Размер шрифта
Учащиеся нижнекамского лицея приняли ЧП с нападением за проверку

360.ru: ученики лицея в Нижнекамске приняли звуки взрывов за проверку
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Учащиеся нижнекамского лицея в момент нападения подростка на учебное заведение слышали звуки взрывов петард в коридоре, а также стоны. Как сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник, поначалу лицеисты приняли происходящее за проверку.

Уточняется, что произошло ЧП во время первого урока. Как сообщил источник издания, вскоре после раздавшегося шума учащихся начали эвакуировать — выходя из лицея, они увидели капли крови на втором этаже. Один из свидетелей происшествия также сообщил, что после раздавшихся хлопков ученики находились в классе еще около часа, принимая происходящее за проверку. Взрывы звучали, так как нападавший разбросал по этажам несколько петард.

Утром 22 января подросток ворвался в лицей Нижнекамска с ножом — он напал на уборщицу и нанес ей резаные раны. Также ему удалось попасть на другие этажи учреждения, где он взрывал петарды, в это время учащиеся закрылись в кабинетах. В МВД России по региону сообщили о задержании 13-летнего подростка. Пострадавшей работнице лицея оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее семиклассник, напавший на нижнекамскую школу, рассказывал о плане в тематических чатах.

