Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Армия

Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал о первых минутах после взрыва

Житель атакованного БПЛА дома в Адыгее рассказал, что его дети чудом выжили
Telegram-канал«Мурат Кумпилов»

Житель Адыгеи Анатолий, который стал очевидцем произошедшей атаки беспилотниками этой ночью, рассказал РИА Новости, что его дети чудом остались невредимы после взрыва.

По его словам, взрыв произошел примерно в 11 часов вечера, за 10 минут до взрыва он с женой уложил детей спать, и они не пострадали.

«У меня в квартире двое маленьких детей: 7 месяцев и 3,5 года. Мы сыновей только уложили спать, буквально через 10 минут произошла вспышка, волна. Жену отбросило к стене, меня тоже на пол», — рассказал Анатолий.

Мужчина добавил, что после взрыва отправил семью переждать атаку в подвал дома, а сам вернулся в квартиру, в которой взрывной волной вынесло входную, балконную и комнатные двери, а окна выбило. В данный момент правоохранительные службы проводят необходимые действия и не дают зайти в квартиру, отметил Анатолий.

Повреждения получила и машина мужчины. Она оказалась помята со всех сторон и выбиты стекла.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее глава Адыгеи сообщил, что двое пострадавших при атаке ВСУ оказались в реанимации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673657_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+