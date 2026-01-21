Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал о первых минутах после взрыва

Житель атакованного БПЛА дома в Адыгее рассказал, что его дети чудом выжили

Житель Адыгеи Анатолий, который стал очевидцем произошедшей атаки беспилотниками этой ночью, рассказал РИА Новости, что его дети чудом остались невредимы после взрыва.

По его словам, взрыв произошел примерно в 11 часов вечера, за 10 минут до взрыва он с женой уложил детей спать, и они не пострадали.

«У меня в квартире двое маленьких детей: 7 месяцев и 3,5 года. Мы сыновей только уложили спать, буквально через 10 минут произошла вспышка, волна. Жену отбросило к стене, меня тоже на пол», — рассказал Анатолий.

Мужчина добавил, что после взрыва отправил семью переждать атаку в подвал дома, а сам вернулся в квартиру, в которой взрывной волной вынесло входную, балконную и комнатные двери, а окна выбило. В данный момент правоохранительные службы проводят необходимые действия и не дают зайти в квартиру, отметил Анатолий.

Повреждения получила и машина мужчины. Она оказалась помята со всех сторон и выбиты стекла.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее глава Адыгеи сообщил, что двое пострадавших при атаке ВСУ оказались в реанимации.