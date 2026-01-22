В Коми соседу убитой 14-летней школьницы предъявили обвинения

Жителю Коми предъявили обвинения в убийстве несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, после расправы мужчина выстрелил в голову и грудь 14-летней школьнице. Когда она умерла, перетащил в нежилую квартиру на одном из этажей дома.

«В отношении обвиняемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи продолжают проводить все необходимые мероприятия.

Тело девушки обнаружили после поисков. Несовершеннолетняя вышла из дома и пропала, однако спустя некоторое время ее нашли в том же подъезда, где жила ее семья. Подозреваемым стал сосед, с которым у семьи был затяжной конфликт.

По данным Telegram-каналов, 37-летний мужчина рисовал на почтовом ящике кресты, мог позвонить в дверь ночью и портил имущество. Также в какой-то момент он предложил знакомому деньги и оружие, чтобы тот «разобрался» с семьей. В тот момент полиция состава преступления не обнаружила.

Ранее в больнице Томской области пациент расправился с соседом по палате.