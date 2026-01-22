Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Коми соседу убитой 14-летней школьницы предъявили обвинения

В Коми предъявили обвинения подозреваемому в убийстве девушки
Telegram-канал «112»

Жителю Коми предъявили обвинения в убийстве несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, после расправы мужчина выстрелил в голову и грудь 14-летней школьнице. Когда она умерла, перетащил в нежилую квартиру на одном из этажей дома.

«В отношении обвиняемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи продолжают проводить все необходимые мероприятия.

Тело девушки обнаружили после поисков. Несовершеннолетняя вышла из дома и пропала, однако спустя некоторое время ее нашли в том же подъезда, где жила ее семья. Подозреваемым стал сосед, с которым у семьи был затяжной конфликт.

По данным Telegram-каналов, 37-летний мужчина рисовал на почтовом ящике кресты, мог позвонить в дверь ночью и портил имущество. Также в какой-то момент он предложил знакомому деньги и оружие, чтобы тот «разобрался» с семьей. В тот момент полиция состава преступления не обнаружила.

Ранее в больнице Томской области пациент расправился с соседом по палате.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681283_rnd_3",
    "video_id": "record::b455112b-5221-4de1-861b-832f01a0bf3a"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+