Мизулина предложила включить приложения банков и маркетплейсы в «белый список»

Банковские приложения внести в «белый список» ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета предложила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Ее слова передает ТАСС.

«Мы знаем, что люди ими часто пользуются. Важно, чтобы там были маркетплейсы, важно, чтобы были сервисы доставки, электронные журналы и дневники, которыми пользуются дети. Таких приложений и ресурсов, популярных у россиян, достаточно много», — уточнила Мизулина.

Глава ЛБИ заявила, что это «вопрос базовых потребностей человека». Она выразила мнение, что россияне могут лишиться работы из-за вводимых в целях обеспечения безопасности ограничений, и обратилась к чиновникам с предложением ввести «больше разъяснений».

До этого в «белый список» были внесены страницы сайта «Итоги года с Владимиром Путиным» и сети «Вкусно — и точка». В Минцифры России объяснили это решение снижением уровня неудобств для россиян при пользовании интернетом.

5 сентября Минцифры опубликовало перечень интернет-сервисов, которые смогут функционировать даже при отключении интернета. В этот список вошли «Госуслуги», национальный мессенджер Max, некоторые социальные сети, торговые платформы и сайты нескольких банков.

Ранее эксперт опроверг утверждения о связи «белого списка» Минцифры с «отключением интернета».