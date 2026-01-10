Стояли по 16 часов: федеральные трассы парализовали пробки

До 16 часов стояли водители в пробках на федеральных трассах из-за сильного снегопада — люди делились бензином, чтобы доехать домой, сообщает Mash.

Так, на трассе М-8 на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы сотни автомобилей застряли в сугробах: до Переславля-Залесского люди ехали 20 км с 16:00 до часу ночи. К утру субботы 10 января ситуация нормализовалась.

При этом аномальный снегопад, обрушившийся на центральные регионы России, продолжает испытывать на прочность дорожные службы, которые пока не справляются с резко возросшей нагрузкой: автомобилисты часто вынуждены самостоятельно расчищать дороги и тротуары, пишет «Зебра ТВ».

Ранее Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено.

По словам специалистов, основные затруднения в движении наблюдались на различных участках автодороги. В частности, проезд был затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

Lamborghini увяз в снегу в Москве в снежный шторм и попал на видео.