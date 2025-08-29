Криминалист рассказал версию пропажи пловца Свечникова

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог намеренно скрыться. Об этом aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

По его мнению, организация побега во время крупного мероприятия не представляет особой сложности. Криминалист добавил, что мотивы Свечникова остаются невыясненными.

Игнатов добавил, что большое количество участников и активное судоходство в проливе значительно облегчают задачу исчезновения.

Эксперт предположил, что у пловца могли быть проблемы с законом или другие личные причины для исчезновения.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее в Олимпийском комитете Турции рассказали хронологию пропажи Свечникова.