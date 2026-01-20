В Черниговской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры и связи

Объекты энергетической инфраструктуры и связи получили повреждения в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Вячеслав Чаус.

По его данным, на севере области фиксируется сложная ситуация с электроснабжением.

В ночь на 20 января в регионе действовало предупреждение о воздушной тревоге.

18 января компания «Черниговоблэнерго» сообщила, что повреждение важного энергообъекта в Черниговской области привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов. Авария произошла в Корюковском районе. Энергетики не уточняли, какой именно объект был поврежден, сколько абонентов и в каких населенных пунктах остались без света.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию в сфере энергетики.