Лариса Долина вернулась в Россию

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил «Пятому каналу», что артистка вернулась в Россию.

Пудовкин отметил, что в месте, где отдыхала Долина, стало слишком жарко. Поэтому знаменитость вернулась.

18 января Telegram-канал Mash сообщил, что Лариса Долина заплатила 1,4 миллиона рублей за проживание в люксовом отеле в Абу-Даби.

Речь шла об отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где Долина вместе с дочерью и внучкой провела две недели. По данным издания, артистка проживала в премиальном номере с услугами Ultra All Inclusive. Певица могла с ним посещать семь ресторанов, бары, СПА, бассейн и фитнес.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

19 января адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее клиент уже может заезжать — из квартиры вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.

Ранее Штурм предложила Лурье продать квартиру Долиной.