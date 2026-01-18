Размер шрифта
Общество

В Запорожской области у почти 200 тысяч человек второй день нет света

В Запорожской области без света остаются почти 200 тысяч человек
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

В Запорожской области без света остаются 334 населенных пункта, в которых проживают 196 606 чел. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник сообщил, что ситуация близка к нормализации. Власти контролируют положение дел на всех объектах электроснабжения.

Накануне после удара украинской армии по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

Прошлой ночью удалось восстановить подачу электричества в Веселовском, Токмакском, Михайловском и частично Мелитопольском муниципальных округах. К утру без электроснабжения оставались 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов.

Ранее жители Чехова сообщили, что греются чаем и духовкой из-за отсутствия отопления.

