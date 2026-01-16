Размер шрифта
Стало известно о событии, случившемся незадолго до смерти экс-замминистра Скляра

«МК»: в дом экс-замминистра Скляра незадолго до его смерти приезжала полиция
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов приезжали в дом бывшего заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра незадолго до его смерти. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, полицию вызвала супруга экс-чиновника. Женщина заявила стражам порядка, что ее удерживают.

Когда правоохранители приехали к дому Скляра, тот спал. В материале подчеркивается, что бывший замминистра был очень удивлен появлению полицейских.

15 января было найдено тело экс-заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра. Оно находилось у входа в его частный дом в Новой Москве. Как написал Telegram-канал SHOT, перед своей смертью бывший чиновник пожаловался знакомой на свою супругу. Он обвинил в своей гибели именно жену. Позднее на месте происшествия нашли предсмертную записку Скляра, в которой он также винит супругу в своей кончине.

Telegram-канал Mash сообщил, что бывший замминистра не так давно женился второй раз. Его новой избранницей стала 33-летняя женщина, с которой он встречался как минимум с 2023 года. Журналисты выяснили, что после увольнения из Минтруда экс-чиновник столкнулся с финансовыми проблемами. На этом фоне Скляр якобы ссорился с супругой.

Ранее жена Скляра рассказала об их отношениях.

