Жена погибшего экс-замглавы Минтруда Скляра рассказала об их отношениях

112: жена погибшего экс-замминистра Скляра заявила, что ушла с ребенком из семьи

Вторая супруга погибшего экс-замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра Алина Матвеева рассказала, что ушла от мужа из-за отношения к ней. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По словам Матвеевой, Скляр оказывал на нее моральное давление, они часто спорили, в результате она приняла решение съехать от него. Женщина сказала, что воспитывает их общего двухмесячного сына и что она с мужем жили раздельно уже пару месяцев.

Матвеева также поделилась подробностями о своей работе. По ее информации, она числится генеральным директором компании, которая разрабатывает решения в IT-сфере и компьютерные технологии. Женщина подчеркнула, что управляла бизнесом самостоятельно.

Она также опровергла слухи о проблемах в совместном бизнесе и о рукоприкладстве мужа. По ее словам, она не понимает, почему муж решил уйти из жизни.

Скляр и Матвеева поженились на третий год службы чиновника на посту заместителя министра труда.

Как стало известно до этого, Скляр оставил послание бывшей коллеге, в котором обвинил жену в собственной гибели.

Тело экс-чиновника обнаружили 15 января в его частном доме в поселении Филимонковское. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда РФ с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Скляра приехала на опознание его тела.