В Москве автобус въехал в заднюю часть электробуса

112: на Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса

Два рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса», — говорится в материале.

В результате аварии лобовое стекло и передние фары автобуса оказались разбиты. У обоих транспортных средств повреждены кузова.

Сотрудники ГАИ уже прибыли на место происшествия. В том числе им предстоит установить причины ДТП.

10 января пассажирский автобус врезался в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Предположительно, водитель транспортного средства потерял управление и въехал в столб из-за приступа инсульта. В результате аварии пострадали восемь пассажиров. У людей диагностировали ушибы, одна из женщин получила перелом.

В тот же день на автодороге Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовик. По данным регионального управления министерства внутренних дел РФ, пострадали 11 человек — девять взрослых и двое несовершеннолетних. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение, остальным помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее в Омской области автобус с пассажирами потерял сразу два колеса.