Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В Москве автобус въехал в заднюю часть электробуса

112: на Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса
Telegram-канал «112»

Два рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса», — говорится в материале.

В результате аварии лобовое стекло и передние фары автобуса оказались разбиты. У обоих транспортных средств повреждены кузова.

Сотрудники ГАИ уже прибыли на место происшествия. В том числе им предстоит установить причины ДТП.

10 января пассажирский автобус врезался в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Предположительно, водитель транспортного средства потерял управление и въехал в столб из-за приступа инсульта. В результате аварии пострадали восемь пассажиров. У людей диагностировали ушибы, одна из женщин получила перелом.

В тот же день на автодороге АчинскУжур — Троицкое в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовик. По данным регионального управления министерства внутренних дел РФ, пострадали 11 человек — девять взрослых и двое несовершеннолетних. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение, остальным помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее в Омской области автобус с пассажирами потерял сразу два колеса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593761_rnd_6",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+