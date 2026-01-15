Размер шрифта
Раскрыты детали серьезного ДТП со школьным автобусом в Архангельской области

В Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом
ГУ МВД России по Архангельской области

В Архангельской области школьный автобус попал в массовое ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«В полиции рассказали, что произошло на 9 км автодороги Архангельск-Северодвинск. По предварительным данным, водитель Porsche, двигаясь в сторону Архангельска, выехал на встречку и столкнулся со школьным автобусом», — говорится в публикации.

По данным канала, от удара иномарка вылетела в кювет и загорелась, после чего в автобус врезалась двигавшаяся в попутном направлении машина Suzuki. В результате произошедшего шесть человек получили травмы, среди пострадавших нет детей.

Инцидент произошел днем 15 января. На кадрах, размещенных в сети, видно, что школьный автобус находится в кювете, при этом с другой стороны дороги горит машина. На записи также заметно, что на проезжей части разбросаны автомобильные детали, а рядом с поврежденными машинами стоят люди.

Ранее на трассе Ярославль-Рыбинск ребенок пострадал в серьезном ДТП с Chevrolet Lacetti.

