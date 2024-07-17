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В РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком

Шесть компаний украинского бизнесмена Черняка обратили в доход РФ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Российские приставы обратили в доход РФ 100% долей в уставных капиталах компаний, связанных с производителем спиртных напитков Global Spirits и украинским предпринимателем Евгением Черняком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет об организациях «Крымский винный дом», «Русский север», «Стандарт качества», «Традиции успеха», «Новый уровень» и «Родник и К».

Учредителем этих юрлиц числится Александр Беспалов, который проходит по одному с Черняком делу о финансировании терроризма.

Помимо этого, в собственность государства перешли почти 8,5 тыс. именных бездокументарных акций завода коньяков и вин в Феодосии, которые были зарегистрированы за предприятием Brand Group Corporation Limited.

В России Черняка обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины средствами от продажи водки «Хортица», «Мороша» и «Первак», производимых на «Роднике и К». На Украине бизнесмена подозревают в пособничестве РФ. В июне заводы, выпускающие «Хортицу» перешли под контроль Росимущества.

Ранее МВД России объявило в розыск украинского миллиардера Боголюбова.

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