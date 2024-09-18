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Власти Крыма полностью избавятся от собственности украинских олигархов

Константинов: Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов

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Unsplash

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал РИА Новости, что власти полностью избавятся от собственности украинских олигархов в республике.

«Со всем тщательно разбираемся. Мы идем к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего», — отметил Константинов.

Он добавил, что жители полуострова поддерживают действия властей и «сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов».

До этого Константинов сообщал, что самые крупные активы, которые принадлежали украинским олигархам в Крыму, уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам.

По его словам, благодаря национализации имущества украинских олигархов в бюджет Крыма уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

Константинов также говорил, что украинские олигархи, политики и артисты не смогут вернуть национализированное в Крыму имущество, так как это юридически невозможно.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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