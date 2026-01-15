Размер шрифта
Таинственная посылка вызвала переполох в доме на юге Москвы

Полицию и МЧС вызвали к дому на юге Москвы из-за неопознанной посылки
Telegram-канал Осторожно, Москва

Из-за неопознанной посылки, доставленной в подъезд дома на юге Москвы, прибыли МЧС и наряд полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

По информации журналистов, полицейских вызвали к дому на Ясеневой улице. Сообщается, что коробку вынесли на детскую площадку. В настоящее время таинственной посылкой занимаются правоохранители.

В то же время РЕН ТВ сообщает, что курьер вручил эту посылку мужчине, но тот ее не ждал.

Загадочная посылка была доставлена в дом на той же улице, где 22 декабря прошлого года было совершено покушение на начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Через несколько дней на Ясеневой улице произошел взрыв рядом с отделением полиции.

Ранее житель Ливии получил партию телефонов, заказанных им еще в 2010 году.

