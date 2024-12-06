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Жительница Петербурга получила посылку с боеприпасами из зоны СВО

В Петербурге супруга участника СВО получила посылку с боеприпасами

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Shutterstock

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила боеприпасы в посылке с вещами мужа, участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что муж 42-летней россиянки во время боев в зоне СВО получил тяжелые ранения, врачи не смогли его спасти. Волонтеры собрали вещи военнослужащего и отправили посылкой его жене. Однако когда она пришла домой и открыла посылку, то нашла в ней множество патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Всего в коробке было 149 патронов.

За хранение боеприпасов женщине могло грозить уголовное дело, поэтому она сообщила о находке в полицию. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Воронежской области многодетная жена бойца СВО перестала получать выплаты. Отделение Социального фонда России по Воронежской области незаконно отказало женщине в назначении ежемесячного пособия на ребенка.

Ранее юрист из Удмуртии похитила у жены участника СВО 3 млн рублей.

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