Ельцин-центру придется закрыть театр: «Непростое решение»

В Ельцин-центре объяснили закрытие театра экономическими причинами
В Екатеринбурге Ельцин-центре закроют театральную платформу «В Центре». Об этом сообщает 66.ru.

Театр проведет новогодние спектакли и перестанет работать, поскольку Ельцин-центр больше не может финансировать проект. В общественном центре поблагодарили коллег за их труд и усилия сохранить театральную платформу в непростых финансовых условиях.

«Гордимся их достижениями. Это непростое решение мы приняли исключительно по экономическим причинам», — объяснили представители организации.

За 10 лет существования театр подготовил десятки спектаклей, ездил на гастроли в Москву и Петербург, участвовал в конкурсе «Золотая маска». В новогодние праздники на площадке покажут спектакль для взрослых «Самый лучший Новый год» и спектакль для детей «Сказку о сером львенке».

«У нас было очень много прекрасных проектов, мы работали с удивительно талантливыми людьми. А самое главное — у нас был уникальный зритель, очень вдумчивый и тонко чувствующий», — поделились в театре.

В ноябре президент России Владимир Путин направил поздравление Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге по случаю его 10-летнего юбилея.

В начале ноября главу киноклуба «Ельцин-центра» оштрафовали за дискредитацию армии.

