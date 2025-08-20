На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Замглавы «Ельцин-центра» осудили за репост в соцсети

Замглавы «Ельцин-центра» Телень осудили за репост в антивоенной записи
true
true
true
close
Natalia Chernokhatova/URA.RU/Global Look Press

Заместителя главы «Ельцин-центра» Людмилу Телень осудили за репост в социальной сети антивоенной записи. Об этом сообщает РИА Новости.

«До рассмотрения дела по существу у меня есть ходатайство Телень. <...> Репост <...> был сделан в феврале в 2022 году», — зачитал адвокат Телень ее ходатайство во время суда.

Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

На заседание замглавы «Ельцин-центра» не пришла, ее интересы представлял адвокат Михаил Бирюков. Он ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривали в Москве, по месту совершения правонарушения, однако в этом суд отказал.

Протокол об административном правонарушении в отношении Телень составили в середине августа. Как сообщал в СМИ адвокат, дело завели из-за того, что Телень сделала репост высказывания дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой 25 февраля 2022 года.

Ранее «Ельцин-Центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.

