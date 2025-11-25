На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин направил поздравление «Ельцин-центру» в честь юбилея

Путин поздравил «Ельцин-центр» с 10-летием и отметил вклад в науку и культуру
Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравление Президентскому центру Бориса Ельцина в Екатеринбурге по случаю его 10-летнего юбилея. Об этом сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Ельцин-центра.

В учреждении отметили, что в эти дни они получают многочисленные поздравления от друзей, партнеров, участников программ и представителей музейного сообщества.

Ельцин-центр был открыт 25 ноября 2015 года в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Он был создан как научно-исследовательский центр для проведения конференций и образовательных мероприятий. На церемонии открытия присутствовал Владимир Путин.

На строительство центра потратили более 7 млрд рублей. Общая площадь комплекса составляет 88 тыс. кв. метров, из которых музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. метров. В здании также расположены библиотека, книжный магазин, образовательный и детский центры, выставочные залы и конференц-зал с функцией кинотеатра.

В пресс-службе центра напомнили, что музей и некоторые выставки периодически подвергаются критике за «либеральность», а площадку предлагали признать иностранным агентом. Впоследствии полпред Уральского федерального округа Артем Жога скорректировал повестку центра и организовал форум «Патриоты Урала» в поддержку участников специальной военной операции.

Ранее президент Венесуэлы получил письмо от Путина.

