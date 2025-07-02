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Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта россиян

МИД: Литва и Латвия отказались признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ. Об этом сообщила пресс-служба консульского департамента МИД России в Telegram-канале.

«Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта приняли власти Литвы и Латвии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, въезд на территорию Литвы и Латвии будет осуществляться только на основании 10-летних загранпаспортов. Требование не затрагивает транзитные поездки россиян, следующих через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Для граждан РФ, у которых есть разрешение на временное проживание в Литве, должны до 1 декабря текущего года оформить загранпаспорт на 10 лет.

Граждане России, разрешение на временное проживание и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря 2025 года оформить 10-летний биометрический загранпаспорт.

В Латвии аналогичные ограничения начнут действовать с 15 июля. При этом для россиян, имеющих вид на жительство в стране, установлен полугодовой переходный период (до 15 января 2026 года), в течение которого нужно получить загранпаспорт на 10 лет.

Помимо этого, в консульстве призвали россиян оформлять загранпаспорт на 10 лет своевременно, поскольку многие европейские страны постепенно отказываются принимать документы с пятилетним сроком.

Ранее в РЖД предупредили, что пограничники высаживают россиян без биометрических загранпаспортов.

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