В Москве заключили под стражу организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: в Москве арестовали организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Одного из организаторов хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево заключили под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ходатайство следствия об аресте обвиняемого Дмитрия Боглаева удовлетворил Басманный районный суд, отметило агентство.

Следователи полагают, что фигурант является одним из организаторов преступной схемы, курируя «попрошаек». Ему предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

12 мая сообщалось, что по делу об обмане таксистами участников СВО в Шереметьево арестовано 23 человека, в том числе пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ.

1 мая стало известно, что после серии хищений в аэропорту Шереметьево было возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечалось, что преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Ранее сообщалось, как мошенники обманывают участников СВО.