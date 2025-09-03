Фигурант дела о кражах у участников СВО в Шереметьево захотел поехать на фронт

Фигурант дела о кражах у бойцов СВО в Шереметьево Боглаев попросился на фронт

Фигурант уголовного дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево Дмитрий Боглаев изъявил желание отправиться в зону специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Павел Чигилейчик.

«Боглаев вину не признает и выразил готовность отправиться на СВО», — сказал защитник.

По его словам, обвинения основаны на показаниях таксистов, которые якобы обманывали военнослужащих, а затем утверждали, что Боглаев «руководил группой спортсменов и вымогал деньги за право работы в аэропорту».

Адвокат настаивает, что его подзащитный не имел отношения к хищениям, а таксисты действовали по собственной инициативе.

3 сентября сообщалось, что сумма ущерба по уголовному делу о серийных кражах денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево увеличилась до трех миллионов рублей.

По данным следствия, ОПС создано в январе 2025 года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. Задержано около 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военнослужащих.

Схемы хищений включали выманивание 10–35 тыс. рублей у военных девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение средств с карт (до 600 тыс. рублей с одного бойца). Адвокаты фигурантов, включая предполагаемого лидера группы Дмитрия Боглаева, отрицают существование ОПС.

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

Ранее было завершено расследование махинаций с ранениями ради выплат в зоне СВО.