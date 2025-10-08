На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма ущерба по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: ущерб по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево превысил 4 млн рублей
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Сумма ущерба, нанесенного в рамках уголовного дела о хищениях денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, превысила 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время, по предварительным подсчетам, сумма ущерба уже превысила 4 млн рублей. Она может еще увеличиться», — сказал собеседник агентства.

О раскрытии деятельности ОПГ, вымогавшей деньги в Шереметьево, стало известно в мае. Преступники подыскивали бойцов ВС РФ и предлагали им услуги такси изначально по адекватным ценам. В конце поездки сумма менялась: например, 2 тысячи рублей могли превратиться в 40 тысяч или даже 90 тысяч рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ отдавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием.

По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор преступной группировки Алексей Кабочкин. Несколько подозреваемых заключили досудебное соглашение со следствием.

Ранее стало известно об аресте группы попрошаек, обманувших бойцов СВО в Шереметьево.

