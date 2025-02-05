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Экс-губернатору Рязанской области предъявили обвинение по трем эпизодам взяточничества

Бывшего рязанского губернатора Любимова обвинили в получении трех взяток
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Экс-губернатору Рязанской области, бывшему сенатору Николаю Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Преступления совершены в период его губернаторства», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По данным издания, показания на Любимова дал бывший заместитель губернатора Игорь Греков, находящийся под стражей.

12 декабря 2024 года Басманный суд Москвы принял решение арестовать Любимова на два месяца. Следствие утверждало, что Любимов получил деньги и иное имущество в значительном объеме за общее покровительство и бездействие в период своего руководства регионом. По данным РБК, экс-губернатор находился под наблюдением сотрудников Федеральной службы безопасности России около года.

С 2017 по 2022 год Любимов занимал пост губернатора Рязанской области, а затем стал сенатором от этого региона. За день до ареста Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении его полномочий, основываясь на его собственном заявлении.

Ранее экс-замглавы администрации Пскова Грацкий получил 10 лет колонии за взятки.

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