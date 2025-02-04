Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы Пскова Грацкого осудили на 10 лет по делу о взятке

Экс-замглавы администрации Пскова Грацкий получил десять лет колонии за взятки
close
Freepik.com

Бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взяток, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Псковской области.

Суд постановил, что с 2022 по 2023 год чиновник получил в качестве взятки автомобиль стоимостью 5,6 млн рублей, а также наручные часы стоимостью больше 50 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

На суде Грацкий признал себя виновным. Кроме того, ему назначен штраф в размере 5,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что Грацкий, которого обвиняют в получении особо крупной взятки в виде дорого авто, решил уволиться по собственному желанию. Отмечается, что он также занимал пост начальника управления городского хозяйства администрации. По данным следствия, в 2022 году Грацкий взятку от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен заммэра обеспечил «своевременное и беспрепятственное принятие работ» по заключенным контрактам между подрядчиком и правительством города.

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами