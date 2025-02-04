Экс-замглавы Пскова Грацкого осудили на 10 лет по делу о взятке

Бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взяток, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Псковской области.

Суд постановил, что с 2022 по 2023 год чиновник получил в качестве взятки автомобиль стоимостью 5,6 млн рублей, а также наручные часы стоимостью больше 50 тысяч рублей и 200 тысяч рублей.

На суде Грацкий признал себя виновным. Кроме того, ему назначен штраф в размере 5,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что Грацкий, которого обвиняют в получении особо крупной взятки в виде дорого авто, решил уволиться по собственному желанию. Отмечается, что он также занимал пост начальника управления городского хозяйства администрации. По данным следствия, в 2022 году Грацкий взятку от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети. Взамен заммэра обеспечил «своевременное и беспрепятственное принятие работ» по заключенным контрактам между подрядчиком и правительством города.

Ранее экс-сотрудника Минобороны приговорили к девяти годам тюрьмы за коррупцию.