Московский суд признал законным возврат дела блогера Портнягина

В Москве суд признал законным возврат дела блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

»Московский городской суд 14 января 2026 года признал законным возврат дела блогера Дмитрия Портнягина, обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, в прокуратуру», — сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года сообщалось, что причина возвращения материалов связана с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Портнягина и его партнера Алексея Николаева обвиняют в легализации почти 64 млн рублей, полученных преступным путем, жену предпринимателя Екатерину — в отмывании более 30 млн и даче взятки в 300 тысяч рублей.

Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 года колонии со штрафом в три миллиона рублей, а для Николаева — два года колонии. Известно, что сумма задолженности Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой превысила 800 млн рублей.

