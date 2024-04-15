«Из зала суда вышел будущий политик»: блогера Трансформатора отправили под домашний арест Блогера Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов

Блогера и предпринимателя Дмитрия «Трансформатора» Портнягина отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Его жена Екатерина также проходит подозреваемой. На заседании прокурор призвал суд «обратить внимание» на то, что Портнягин «поддерживает Украину и Навального», однако сам блогер подобные обвинения отвергает. Комментируя решение суда, он заявил, что рад возможности провести время с семьей, а не в СИЗО, и сообщил о планах заняться политикой.

Тверской суд Москвы оправил под домашний арест до 10 июня блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина (Трансформатор) по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, сообщает РИА Новости.

Суд также запретил Портнягину пользоваться средствами связи, за исключением контактов с экстренными службами.

По данным ТАСС, защита блогера просила суд освободить его под подписку о невыезде или залог в размере 10 млн руб.

«Мы готовы внести любую сумму, в том числе 10 млн рублей. Они есть на счету его жены», — сообщил на заседании один из адвокатов предпринимателя. В подтверждения своих слов защита предоставила выписку со счета Екатерины Портнягиной.

Кроме этого, на суде стало известно, что жена блогера проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой. Ее допросили несколькими днями ранее. Следователь также попросил удалить Екатерину из зала и ограничить общение между ней и Портнягиным как между фигурантами дела. Однако в этом судья отказала.

По версии следствия, с период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонились от уплаты налогов на более чем 124 млн рублей. С деньгами, которые были получены преступным путем, подозреваемые совершили финансовые операции — перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам.

Ранее адвокат блогера Михаил Мушаилов рассказал РИА Новости, что Портнягину предъявили обвинения в неуплате налогов на 124 миллиона рублей и легализации доходов, полученных преступным путем. По словам защитника, бизнесмен признал вину только по первой статье и уже полностью возместил ущерб.

Не пытался «отмыть» репутацию

В ходе заседания суда, как пишет Telegram-канал Baza, представитель обвинения попросил обратить внимание на то, что Дмитрий Портнягин поддерживает Украину и Алексея Навального, а также называл Владимира Зеленского другом.

Сам блогер отрицает это. По его словам, раньше он хотел, чтобы Россия и Украина наладили отношения, но это было давно и сейчас он поддерживает РФ.

После суда Портнягин также высказался о своей поезде в зону СВО. Предприниматель заявил Shot, что не собирался таким образом «отмывать свою репутацию», как это делали гости «голой вечеринки» (вечеринка блогера Анастасии Ивлеевей, прошедшая в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. — «Газета.Ru»).

«Мы занимаемся этой деятельностью достаточно давно. У меня не было уголовного дела, мне не нужно было «отмывать» никакую репутацию, я просто занимался тем, что считал нужным», — отметил блогер.

При этом, как выяснил телеканал RT, благотворительный фонд Портнягина «Большое дело», который совместно с Народным фронтом поставляет в зону СВО гумпомощь, был зарегистрирован только в марте 2024 года — уже после того, как суд постановил взыскать с блогера долги.

«Не только предприниматель, но и будущий политик»

После заседания суда блогер также заявил, что планирует в будущем стать политиком, будет поддерживать государство и продолжать благотворительную деятельность.

«Возьму себе отпуск на время домашнего ареста, побуду с сыном. Я все равно себя считаю свободным предпринимателем, буду продолжать благотворительность, помогать бойцам СВО. Мы закрыли абсолютно все долги, на сегодняшний день государству в виде денег я не должен ничего, сегодня из этого зала суда вышел, возможно, не только предприниматель, но и будущий политик, который будет за своего президента, будет развивать нашу страну», — сказал Портнягин.

Он также сообщил, что продолжит вести свой блог и YouTube-канал «Трансформатор», который в ближайшее время ждет смена названия. Его другие проекты — Club 500 и комплекс сибирских бань Siberia — будут функционировать.

«Я продолжу вести блог, развивать канал «Трансформатор», в ближайшее время мы его переименуем», — добавил предприниматель.

Кроме этого, в мае, по словам Портнягина, у него запланировано открытие ресторана русской кухни у Красной площади. Заведение, возможно, будет ориентировано на иностранную аудиторию — туристов, желающих попробовать русские блюда.