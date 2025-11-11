Бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в миллиардных хищениях

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в хищении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Дело рассмотрят в московском суде 17 ноября, пишет 78.RU, ссылаясь на данные портала судов общей юрисдикции столицы.

«Экс-чиновника обвиняют в хищениях на несколько миллиардов рублей при заключении строительных контрактов», — говорится в материале.

21 ноября прошлого года суд приговорил чиновника к 13 годам колонии за два эпизода особо крупной растраты и мошенничество в крупном размере. Занимая пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, Лавленцев ведал вопросами ЖКХ, благоустройства и энергетики.

Его соучастника, бывшего генерального директора «СКА Арены» Игоря Забирана суд осудил на 7,5 лет колонии со штрафом в 54 миллиона рублей. Забирана суд счел виновным в хищении около 600 миллионов рублей при исполнении проектов Фонда «Национальное культурное назначение».

