Суд вернул дело бизнесмена Портнягина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул прокуратуре дело о незаконной легализации средств, возбужденное в отношении блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил возвратить дело в отношении Портнягина <...> прокурору Московской области», — говорится в сообщении.

Причина возвращения материалов связано с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Портнягина и его партнера Алексея Николаева обвиняют в легализации почти 64 млн рублей, полученных преступным путем, жену предпринимателя Екатерину — в отмывании более 30 млн и даче взятки в 300 тысяч рублей.

Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 года колонии со штрафом в три миллиона рублей, а для Николаева — два года колонии.

Сообщалось, что сумма задолженности Дмитрия Портнягина перед Федеральной налоговой службой превысила 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Петербурга обвинили в миллиардных хищениях.

