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Против вице-мэра Краснодара возбудили дело о мошенничестве

РИА: против вице-мэра Краснодара Нетребы возбудили дело о мошенничестве
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили против задержанного во вторник вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Дело расследуют сотрудники Следственного комитета России. При этом чиновник пока является в нем единственным фигурантом.

Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. В его обязанности входило курирование вопросов, связанных с информационной политикой и общественной безопасностью.

Информация об обысках в кабинете чиновника в здании городской администрации появилась 29 апреля. Позже стало известно о задержании Нетребы.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что 28 апреля сотрудников МВД из Пензы отправили под стражу за помощь нелегальным мигрантам.

Ранее бывшего чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей.

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