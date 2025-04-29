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Правоохранители пришли с обысками к вице-мэру Краснодара

РИА Новости: у вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы проходят обыски
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Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что пока обыски проходят в кабинете чиновника в здании администрации города. При этом стражи порядка решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела. В чем именно подозревают Нетребу, в данный момент неизвестно.

Чиновник занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года. В администрации он курирует вопросы, связанные с информационной политикой и общественной безопасностью.

В апреле 2025 года суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова в рамках уголовного дела о хищении. Экс-чиновников обвинили в присвоении более 1 млрд рублей, в том числе выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости «коррупционного очищения» системы власти в регионе. При этом он подчеркнул, что не имел в виду кадровые перестановки в правительстве субъекта РФ.

Ранее суд арестовал имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева на сумму более 276,6 млн рублей.

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