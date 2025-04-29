В Краснодаре задержали вице-мэра Всеволода Нетребу

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Да», — ответил источник агентства на вопрос о том, взяли ли чиновника под стражу.

При этом он подчеркнул, что пока никаких уголовных дел против Нетребы не возбуждалось.

29 апреля силовики пришли с обысками в администрацию Краснодара. Их интересовал исключительно кабинет вице-мэра города.

Как писали журналисты РИА Новости, правоохранители решают вопрос о возбуждении против Нетребы уголовного дела. Но в чем именно подозревают чиновника, неизвестно.

Нетреба стал вице-мэром Краснодара в конце лета 2024 года. В администрации он курирует вопросы, касающиеся общественной безопасности и информационной политики.

21 апреля суд в Ростовской области продлил арест бывшему заместителю губернатора региона Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия. Инстанция оставила экс-чиновника в СИЗО до 3 октября 2025 года.

Ранее главу одного из районов Ярославской области задержали за превышение полномочий.