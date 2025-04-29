Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре задержали вице-мэра Всеволода Нетребу

РИА Новости: вице-мэра Краснодара Нетребу задержали после обысков
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Да», — ответил источник агентства на вопрос о том, взяли ли чиновника под стражу.

При этом он подчеркнул, что пока никаких уголовных дел против Нетребы не возбуждалось.

29 апреля силовики пришли с обысками в администрацию Краснодара. Их интересовал исключительно кабинет вице-мэра города.

Как писали журналисты РИА Новости, правоохранители решают вопрос о возбуждении против Нетребы уголовного дела. Но в чем именно подозревают чиновника, неизвестно.

Нетреба стал вице-мэром Краснодара в конце лета 2024 года. В администрации он курирует вопросы, касающиеся общественной безопасности и информационной политики.

21 апреля суд в Ростовской области продлил арест бывшему заместителю губернатора региона Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия. Инстанция оставила экс-чиновника в СИЗО до 3 октября 2025 года.

Ранее главу одного из районов Ярославской области задержали за превышение полномочий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами