В новокузнецкий роддом направили специалистов Минздрава после гибели младенцев

В Кемеровскую область по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для проверки службы родовспоможения направлены специалисты Московского центра Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России, ее цитирует РИА Новости.

Уточняется, что группу экспертов возглавит глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

13 января Telegram-канал «Новокузнецк 112» писал, что во время новогодних каникул в родильном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. Новорожденные умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Авторы публикации подчеркнули, что трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Ранее была названа возможная причина смерти младенцев в роддоме в Новокузнецке.